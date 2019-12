Rusia señala que apelará prohibición impuesta por la AMA

Rusia confirmó el viernes que apelará el veto de cuatro años que le impusieron a su participación en grandes competiciones deportivas, incluidos los Juegos Olímpicos de 2020, por manipular información relacionada con dopaje.

La agencia antidopaje rusa, conocida como RUSADA, se inconformó en una carta formal con la sanción emitida este mes por la Agencia Mundial Antidopaje. El caso será turnado ahora al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Los próximos Juegos Olímpicos de Tokio del año entrante serán los terceros consecutivos precedidos por una situación en la que Rusia se ve implicada en una batalla legal relacionada con dopaje.

La RUSADA señaló que discrepa por completo con la notificación de la AMA, incluida la evidencia de que manipuló expedientes. La información fue entregada en enero para aclarar anteriores encubrimientos, pero dio lugar a más disputas judiciales.

Yuri Ganus, director ejecutivo de la RUSADA, agregó a la carta del viernes su propia nota de protesta. Ganus ha criticado a funcionarios rusos y se oponía a apelar la decisión. Se vio superado por los fundadores de la agencia, que incluyen a algunos de los dirigentes deportivos más influyentes de Rusia.

Conforme a las sanciones de la AMA, los deportistas de Rusia no podrán participar con el nombre de su país ni tampoco se tocará su himno en las principales competiciones de los próximos cuatro años, incluidos los Juegos Olímpicos de 2020 y la Copa del Mundo de 2022.

Ganus dijo creer que cualquier apelación tiene pocas posibilidades de llegar a buen puerto e incluso podría causar sanciones más severas, como una prohibición total a todos los deportistas rusos, que con el veto actual pueden participar como competidores neutrales.

Existe la posibilidad de que ingresen en el caso nuevos actores que podrían exigir al tribunal que no suavice las sanciones, sino que las endurezca, declaró Ganus.

El régimen de sanciones impuestas al deporte de Rusia no es total, no es al ciento por ciento. Había sanciones mayores, como una prohibición a todos los deportistas.

Sin embargo, los rusos podrán competir en Tokio como deportistas neutrales siempre y cuando sean pasen una profunda investigación en la que se examine su historial de pruebas de control de drogas y su posible implicación en encubrimientos en pruebas de laboratorio.

Esta decisión suscitó la ira de algunos deportistas occidentales y de organizaciones como la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, que quería un veto total contra los competidores rusos.

La apelación era ampliamente esperada y el mandatario ruso Vladimir Putin calificó de injusta la sanción.

La junta supervisora de RUSADA aprobó el 19 de diciembre presentar un caso de arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza después de que la AMA determinó que Rusia había manipulado información de laboratorios sobre controles antidopaje para encubrir infracciones pasadas.

Putin dijo que no era justo amenazar a Rusia con más sanciones relacionadas con la falta y que cualquier castigo debía ser impuesto a nivel individual. No sólo me parece injusto sino incompatible con el sentido común y el derecho, declaró Putin.

Después de que se escoja a los tres árbitros del TAD, un veredicto será emitido en tres meses.