Doblete de Lukaku da al Inter triunfo para alcanzar a Juve

Romelu Lukaku anotó un doblete y asistió en otro gol para que el Inter obtuviera el sábado una victoria contundente de 4-0 sobre el colista Genoa, con lo cual el conjunto Nerazzurro se colocó a la par de la Juventus en la cima de la tabla general de la Serie A italiana previo al descanso invernal.

Lukaku podría haber logrado un triplete, pero permitió que el joven delantero Sebastiano Esposito cobrara un penal en la segunda mitad. Esposito, de 17 años, registró su primer gol en su primera titularidad en la Serie A.

Esposito lloró después del partido. Tras el silbatazo final, se acercó a su madre para abrazarla.

Ha sido una semana fantástica, no puedo mentir. No dormí mucho, pensando en cómo saldría este partido, dijo Esposito. Me gustaría agradecer al equipo, al entrenador, al club y especialmente a Romelu por el gol... me dijo que debía estar seguro de mí mismo cuando me parara frente al balón para disparar, y anoté.

Esposito se convirtió en el segundo anotador más joven del Inter, después de Mario Corso.

El Inter necesitaba ganar para irse al periodo vacacional compartiendo la cima de la tabla con la Juventus, que se llevó el triunfo en Sampdoria a la mitad de la semana.

Sin embargo, el Inter estaba en una racha de tres partidos sin ganar que lo había bajado al segundo sitio y lo dejó fuera en la Liga de Campeones. Además, el delantero argentino Lautaro Martínez, socio de Lukaku en el ataque, fue suspendido.

Genoa estaba en el penúltimo puesto y había perdido sus seis encuentros anteriores contra el Inter, logrando anotar en una ocasión.

En tanto, el intento del Cagliari para ocupar los sitios que clasifican a la Liga de Campeones fracasó con una derrota por 2-1 ante el Udinese.

Cagliari continúa en la quinta posición, seis puntos debajo de la Roma y del último sitio que otorga un boleto para la máxima competición de clubes de Europa.

Por su parte, el Udinese se puso a cinco unidades de distancia de la zona de descenso, a la espera del resto de los partidos del fin de semana.

Spal consiguió su primer triunfo desde comienzos de octubre. Remontó para imponerse 2-1 a Torino, con lo que salió de la zona de descenso.

El venezolano Tomás Rincón dio la ventaja a Torino a los cuatro minutos. Sin embargo, los locales debieron jugar los últimos 35 minutos con 10 hombres, tras la expulsión del zaguero brasileño Bremer por una segunda tarjeta amarilla, cuando el marcador estaba 1-1 tras un gol de su compatriota Gabriel Strefezza.

Andrea Petagna hizo la diana para que Spal cortara su racha de nueve cotejos sin ganar.

Spal se colocó un punto encima de Genoa y tres adelante del último sitio que condena al descenso.